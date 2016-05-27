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    12:22, 27 五月 2016 | GMT +6

    格尔曼•格里夫：哈萨克斯坦是全球投资环境最好的国家

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    哈通社阿斯塔纳5月27日电 据总理官网消息，马西莫夫总理26日同前来出席阿斯塔纳经济论坛的政府机构、国有企业及外资企业代表团举行会谈。

    国家经济部部长库万德科•毕申姆巴耶夫、财政部部长巴赫特•苏丹诺夫、巴伊铁列克国有控股公司执行总裁叶尔波拉特•多萨耶夫、波兰Polpharma有限公司监事会主席耶津•斯塔拉克、俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）董事长格尔曼•格里夫、埃克森美孚开发公司总裁尼尔•达芬等出席会谈。
    与会各方就哈萨克斯坦私有化进程的落实情况、阿斯塔纳金融中心投入运营后可发展的新投资方向等问题，进行了深入探讨。
    外资企业代表们高度评价了哈萨克斯坦巨大的商业潜力。
    俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）董事长格尔曼•格里夫表示："哈萨克斯坦可能是当今国际上投资环境最好的国家之一。"
    外资企业代表们对哈萨克斯坦正在开展的私有化进程表示支持，并强调，结合国际上许多国家的经验，这一进程将为哈萨克斯坦社会经济发展带来巨大的利益。
    卡里姆•马西莫夫总理在总结发言中表示，在经济领域正在推动的各项实质性的改革，将为哈萨克斯坦以及国际社会反经济危机起到良好的助力。（编译：塔尔）

    标签:
    哈萨克斯坦 投资 政府 阿斯塔纳经济论坛 经济 黄金储备 首都
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