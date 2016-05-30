拉加德：哈萨克斯坦是一个拥有巨大潜力的国家

哈通社阿斯塔纳5月24日电 国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜•拉加德将出席25日在阿斯塔纳举行的国际货币基金组织区域会议。近日，本社记者非常有幸的得到对拉加德进行独家专访的机会。

拉加德表示，这是首次到访哈萨克斯坦及中亚地区，并且恰逢独联体国家独立25周年。她提到，当前的国际经济形势面临诸多挑战，石油、天然气等大宗商品价格下跌，俄罗斯、中国等主要合作伙伴经济增长放缓，全球金融状况也已变得更加严峻。

拉加德强调，这些变化很有可能是长期的，因此与哈萨克斯坦政府一同组织区域圆桌会议的时机恰当。会议将讨论如何克服经济面临的困难，以及如何使哈萨克斯坦和中亚地区进一步发展和繁荣。而这就需要国家的政策，以及区域性合作的支持。

对于记者问及哈萨克斯坦经济的未来时，拉加德表示，自独立以来，哈萨克斯坦取得了很大的成就。在过去15年中，国家的繁荣程度和人民生活水平变化明显，这主要由于国内生产总值的增加和国际大宗商品价格的上涨。哈萨克斯坦在2008-2009年国际经济危机中也做出了明智的选择，节约了其收入的一部分，成立了国家基金，从而顺利度过了危机。

拉加德说，当下，哈萨克斯坦所面临的困难与以往截然不同。像其他石油出口国一样，国际原油价格的骤跌对其经济造成了不小的影响。今年经济增长势头预计只有0.1%。这与近15年经济增长一直保持在7.5%相比要低得多。并且这一态势在未来几年内都不太可能发生变化，而这对于哈萨克斯坦来讲将是一次重大的改变。但最重要的是政府能够及时实行坚戈自由浮动汇率制，从而加强了国家货币信贷基础和汇率政策的实施。这一切措施的出台都是非常合理的。

拉加德认为，政府有必要确保国家财政政策的透明度和稳定性。这将有助于明确有关当局所实行的政策及其目标。如果国际原油价格保持现状，那政府很有可能重新对财政预算进行分配，从而保持财政收支平衡。

拉加德建议，哈萨克斯坦需发展多元化经济，放弃仅依靠石油出口支撑财政。哈萨克斯坦作为连接欧洲和亚洲的"桥梁"被人们熟知。因此，政府需有效利用欧亚大陆桥的建设，使经济得到增长，同时增加就业。（编译：塔布斯）