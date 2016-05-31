中国哈萨克族青年演讲平台《索迹》首场活动取得圆满成功

哈通社阿斯塔纳5月31日电 以中国内地哈萨克青年为主体的互动演讲平台--《索迹》，于今年5月29日在中国上海举行首场活动并取得圆满成功。

据悉，萨克《索迹》互动演讲平台由中国哈萨克人文主题微信平台"萨克部落"团队、Shapaghat爱心团队及上海科努贸易有限公司联合主办。

主办方期望通过这一活动，促进生活在中国内地的哈萨克族青年之间的交流，建立一个相互了解、合作和平等对话的平台。

在5月29日的活动当中，共有三位生活在中国内地的哈萨克族青年精英主持演讲。

三位演讲人分别是：中国商飞上海飞机设计研究院工程师沙力塔那提·包拉提、哈萨克斯坦AE集团公司上海办事处核心成员努尔兰·巴克特别克及Shapaghat爱心团队负责人迪力达尔·对山博士。

于上海红坊举行的首场《索迹》演讲活动，吸引了在上海的各领域哈萨克族精英、大学生及哈萨克斯坦在华留学生共计80人多参与。

在3个半小时的演讲活动，主讲人与现场观众分享了各自在中国内地——这样一个与哈萨克传统社会截然不同的环境中打拼的经历、感悟、思考和收获，并同观众进行了互动和交流。

"以前我们年轻人聚起来是吃饭消遣、游玩娱乐，像这样有意义而又不严肃的演讲活动还是第一次参加，今天我真的收获了很多，也很感谢组织方！"专程前来参与活动的哈萨克斯坦留学生莉娜说。

"我以前只知道捐飞机的巴什拜,今天我认识了造飞机的沙力塔那提，他还如此多才幽默！"在提问环节中，另一位哈萨克族青年这样说。

主办方"萨克部落"团队表示，《索迹》演讲将在今后逐步实现长期和定期化，第二场演讲活动将在北京举行。

"萨克部落"团队计划在中国其他城市陆续举办这一系列的演讲活动。 （撰稿：塔尔）

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