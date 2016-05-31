欧亚经济联盟将讨论同欧盟、上合及亚信等国际组织间的合作

哈通社阿斯塔纳5月31日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）欧亚经济联盟应成为促进欧洲和亚洲之间相互交流的可信桥梁。

在31日于总统府召开的欧亚经济委员会最高理事会扩大会议上，纳扎尔巴耶夫总统作出上述表示。

"国际社会对我们这个经济联盟的兴趣正在逐步提升。我们都知道，联盟正在大力提升自身的影响力和国际交流水平，借此机会，作为今年的联盟主席，我宣布，2016年将是欧亚经济联盟与第三世界国家和主要投资机构‘交流合作年'。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统强调，欧亚经济联盟作为国际经济体系中一个开放的平台，应该成为连接欧洲与亚洲，促进两大洲相互交流的、值得信赖的桥梁。

"去年，我们同越南达成了建立自由贸易区的协定。如今，我们已经开始同中国、印度、以色列、埃及、伊朗、柬埔寨和其他许多国家展开了相关对话。除此之外，欧亚经济联盟同欧盟、上合、亚信以及其他国际组织之间的经贸合作也在考虑范畴之中。"纳扎尔巴耶夫说。

据悉，出席此次欧亚经济委员会最高理事会会议的各国元首包括哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫和亚美尼亚总统萨尔基相。（编译：塔尔）