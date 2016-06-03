哈萨克斯坦媒体代表团访问中国新疆 当地媒体称对哈通社十分关注（图集）

哈通社阿斯塔纳6月3日电 哈萨克斯坦媒体代表团日前访问中国新疆乌鲁木齐，并对中国同行们的日常工作进行了调研观摩。

中国新疆电视台共有200余名工作人员，其中29人负责哈萨克语节目的编制、制作和播出。



据哈萨克语编辑部负责人哈纳特·叶列吉普介绍，新疆电视台以汉语、维吾尔语和哈萨克语制作、播送电视节目。



哈纳特·叶列吉普表示，新疆电视台对同哈萨克斯坦媒体的合作充满兴趣。



新疆电视台目前正计划开办吉尔吉斯语频道。



哈萨克斯坦媒体代表团还访问了新疆日报报业集团。该报业集团旗下拥有5份相当有影响力的报纸，每份报纸均已汉语、维吾尔语和哈萨克语出版发行。其哈萨克文编辑部拥有70余名员工。



哈文编辑部主编叶斯穆别克·帕拉尔表示，他们经常关注哈通社并采用哈萨克国际通讯社旧体哈文版的各类报道。



据悉，新疆主要媒体的收入，70%来自政府拨款，30%来自广告收入。员工平均工资约为4000元人民币。



在新疆这个位于中国西部、与哈萨克斯坦交界的省份，数量最多的是汉族、维吾尔族与哈萨克族，其中前两者人口均超过1000万，而哈萨克人人口则为150万。此外，这里还生活着蒙古、回族、吉尔吉斯等多个民族。（编译：塔尔）































