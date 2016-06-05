盈科律师事务所哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦开业仪式在盈科全球总部举行

哈通社阿斯塔纳6月5日电 据中国媒体报道，近日，哈萨克斯坦Colibri律师事务所和吉尔吉斯斯坦Kalikova & Associates律师事务所签约加入盈科全球体系，签约仪式在位于中国北京国际贸易中心的盈科律师事务所全球总部举行。

报道称，盈科携手哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦合伙人为在这两个"一带一路"上的重要国家投资的中资企业提供高效专业法律服务。俄哈吉是"一带一路"上的重要国家，近年来中国对俄哈吉的投资呈逐年增长之势，在各领域互利合作不断扩大。随着中国与俄哈吉合作日益密切，为进一步促进企业的投资活动，盈科律师事务所特举办此次投资俄哈吉论坛。论坛邀请了俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦盈科律师联盟律所的律师、知名金融资本公司、投资机构介绍俄哈吉投资的法律环境、优惠政策和投资亮点。



论坛由盈科全球董事会执行主席，盈科海外中国中心全球总裁杨琳女士主持，盈科全球董事会主席，盈科环球控股创始人梅向荣先生致欢迎词。梅向荣指出：盈科至今在海外已经拥有33家办公室，多年来一直致力于整合全球资源，去年10月盈科成立了中国企业走出去联盟和全球顾问委员会，为全球客户提供跨境文化、商务、投资、法律、税务等"一站式"服务。杨琳也表示我们去年成立了盈科海外中国中心，为全球企业投资中国、中国企业海外投资提供投资目标国准入指引、投资机会对接、投资项目可行性分析、法律税务服务、咨询服务等专业高效服务，增强中外合作伙伴之间的沟通与互信、弥合双方在语言、文化和思维模式方面的鸿沟，成为中国企业境外投资的优先合作伙伴。



论坛上盈科俄罗斯合伙人Marat Davletbaev先生主要针对俄罗斯对外商投资的激励政策、具有投资优惠制度的商业领域和地区及政府支持措施等做了具体说明。Marat Davletbaev先生为现场嘉宾讲解了俄罗斯的银行业务、中俄企业间汇款外企在俄贷款等，并随后分享了中国企业在俄投资的若干成功案例。



中亚具有重要的地缘与战略资源优势。中亚五国与中国传统友好，且处于第二亚欧大陆桥核心位置。哈萨克斯坦的石油、天然气等战略资源储备在"一带一路"沿线国家中排名第8。盈科哈萨克斯坦合伙人Aliya Zhumabek为现场嘉宾介绍了法律环境及投资亮点、哈萨克斯坦矿业法律制度及基础设施融资问题。



盈科吉尔吉斯斯坦合伙人Ulan Tilenbaev除了为大家讲解了吉尔吉斯斯坦法律环境及投资亮点还向大家介绍了吉尔吉斯斯坦发电行业的机会和挑战以及中国商人在吉尔吉斯斯坦市场和社会面临的挑战。（来源：法制网）