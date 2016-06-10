埃及总统塞西：阿斯塔纳将以自己独特的建筑风格与世界任何大都市媲美

哈通社阿斯塔纳6月10日电（记者：伊利亚斯•奥马洛夫）阿拉伯埃及共和国总统阿卜杜勒-法塔赫•塞西今年2月对我国进行了正式访问。这也是埃及领导人近10年来的首次访问。

近日，塞西接受哈通社记者专访，就哈埃两国双边关系发展前景，迁都阿斯塔纳的经验，打击国际恐怖主义，埃及的文明古迹和法老时期历史中哈萨克大草原人物的作用等其它相关问题分享了自己的观点。



以下为专访节选：



记者：总统先生，您能否对首次访问哈萨克斯坦做简要总结呢？



塞西：首先，真心感谢哈方在今年2月邀请我对该国进行正式访问。在访哈期间，我发现哈埃两国关系水平很高。我同时代表埃及人民对哈萨克斯坦独立25周年表示祝贺，并且邀请纳扎尔巴耶夫总统在两国建交25周年之际访问埃及。



此次对哈萨克斯坦进行的友好访问，为双方深入讨论如何加强两国今后的合作及探寻合作关系新视角创造了机会。双方达成今年9月在开罗举行埃及-哈萨克斯坦政府间委员会第5次会议的协议，该会议将就两国医药生产和粮食储存领域的合作进行讨论。另外，双方还达成了开通"阿拉木图-沙姆沙伊赫-阿拉木图"航线的协议，而开通"阿斯塔纳-沙姆沙伊赫-阿斯塔纳"航线的准备工作正在进行当中。此外，哈萨克斯坦与埃及还就共同打击恐怖主义达成共识。



记者：哈埃两国目前的贸易额仅有5000多万美元，这与双方经贸合作潜力并不匹配。如何能够改善这一现状？



塞西：哈萨克斯坦在埃及与欧亚经济联盟之间达成自由贸易协议过程中给予了重要支持。为此我再次表示感谢。相信双方能够在较短时间内加强经济领域的合作。另外，双方还将加强在贸易和过境运输领域的合作。两国企业界代表已做好了共同探讨投资交流机会和建立商贸委员会的准备。



记者：哈萨克斯坦迁都阿斯塔纳的历史经验对于埃及有何借鉴意义，您自己对阿斯塔纳的印象又如何呢？



塞西：当然，我们对哈萨克斯坦迁都的经验十分感兴趣。埃及在建设新的行政中心过程中将对哈萨克斯坦迁都的经验进行深入研究。本人对于首都阿斯塔纳的城市设计评价很高。



在此次访哈之后，为充分借鉴哈国迁都的经验，我将派遣埃及专门代表团对哈萨克斯坦进行更高级别的访问。在此，我高度评价哈萨克斯坦政府及其民众在新首都阿斯塔纳的建设过程中所做出的突出成绩。我相信，阿斯塔纳将以自己独特的建筑风格与世界任何大都市媲美。



记者：阿斯塔纳世博会将于明年（2017）举行。参会者们将对埃及有何期待呢？



塞西：首先，祝贺哈萨克斯坦举行此类大型国际性活动。埃及将积极参加2017阿斯塔纳世博会，并展示我们在太阳能、风能和水能等新能源利用领域最新的技术成果。

2017阿斯塔纳世博会将成为埃及展示其绿色能源发展成就的大好机会。目前，埃及全国电能的30%来自风力发电，并且计划在2020年达到70%。



记者：您对打击恐怖主义有何看法呢？



塞西：恐怖主义是没有信仰和国家的。这当然也是一个主要的国际安全问题。恐怖主义不分国界，因此建立打击恐怖主义的国际统一战线是极其重要的。我们不可能仅通过军事行动解决问题，这还需世界各大学术和宗教中心共同参与。



社会经济发展的落后，为恐怖主义的蔓延以及恐怖组织拉拢新成员创造了机会。因此，国际社会还需对改善经济社会现状进行重视。另外，我们不应对恐怖组织进行挑选，对那些貌似没有任何实质性威胁的恐怖组织放松警惕，应对所有恐怖组织进行打击。



记者：古埃及文明是人类最古老的文明之一。而金字塔是法老时期的标志性古迹，其秘密是否已全部被揭开面纱？



塞西：古代埃及文明确实是人类历史上最古老的文明之一，甚至可以说是最古老的。这一文明时期对人类科学和技术、文学和艺术、医学和天文学、农业及其它领域的发展起到至关重要的作用。



记者：听说您对历史非常有研究。埃及马木留克王朝最伟大的统治者，来自哈萨克大草原的突厥钦察部人拜巴斯苏丹（Baybars Sultan，1223-1277）在哈埃两国关系史中占据重要地位。这一历史在埃及是否受到关注呢？



塞西：实际上，这一历史事实对于加强两国关系具有促进作用，并且能够生动刻画双方的历史联系。（编译：塔布斯）