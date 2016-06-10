中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:41, 10 六月 2016 | GMT +6

    神奇的哈萨克大地：卡拉干达中央清真寺

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳6月10日电 卡拉干达中央清真寺，是哈萨克斯坦境内最大的清真寺之一，可容纳4000人。

    清真寺按照古典伊斯兰建筑风格建造，具有典型的中央圆顶和四个宣礼塔。不过在清真寺的内饰中，采用了大量具有哈萨克文化元素特色的羊角和鹿角纹饰。

    标签:
    宗教 哈萨克斯坦 黄金储备 БЕГУЩАЯ СТРОКА
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!