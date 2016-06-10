神奇的哈萨克大地：卡拉干达中央清真寺

哈通社阿斯塔纳6月10日电 卡拉干达中央清真寺，是哈萨克斯坦境内最大的清真寺之一，可容纳4000人。

清真寺按照古典伊斯兰建筑风格建造，具有典型的中央圆顶和四个宣礼塔。不过在清真寺的内饰中，采用了大量具有哈萨克文化元素特色的羊角和鹿角纹饰。