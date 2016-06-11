纳扎尔巴耶夫总统称恐怖袭击系萨拉菲主义非传统宗教团体极端分子所为

哈通社阿斯塔纳6月11日电 据总统府新闻局消息，在10日晚间举行的安全会议上，纳扎尔巴耶夫总统称阿克托别恐袭事件系萨拉菲主义非传统宗教团体极端分子所为。

"我们清楚的知道，这次袭击事件的制造者，是萨拉菲主义非传统宗教团体极端分子。在保障共和国宗教自由原则的基础上，我们必须坚定地同披着宗教信仰的外衣、行破坏和平社会秩序之实的极端主义团体进行不懈斗争。"在安全会议上，纳扎尔巴耶夫总统如是说。



此次会议就5-6日发生在阿克托别的事件进行了讨论和总结，并就如何保障国内安全的相关举措进行了讨论。



会上，总检察官、内务部部长、国家安全委员会主席及阿克托别州州长分别作了报告。



纳扎尔巴耶夫总统代表安全会议及其个人，向在阿克托别恐袭事件遇难者的家属表示慰问。



他同时强调，国家将为死难者家属提供援助。



此外，纳扎尔巴耶夫总统还就反恐行动中，哈萨克斯坦人民对军方和警方提供的积极支持，以及全国哀悼日期间展现出的团结精神表示感谢。



纳扎尔巴耶夫总统对反恐行动中表现优异的警员、国家近卫军及特种部队官兵进行了表彰。



总统表示，阿克托别恐怖袭击手段残忍、非正义，但这种行动毫无意义，也不可能实现极端分子的目的。



截至目前，阿克托别反恐行动共击毙18名恐怖分子，抓获5人，尚有2人潜逃。（编译：塔尔）



