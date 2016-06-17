纳扎尔巴耶夫会见俄罗斯企业界代表（图）

哈通社阿斯塔纳6月17日电 据总统府新闻局消息，16日，出席圣彼得堡国际经济论坛的纳扎尔巴耶夫总统会见俄罗斯企业界代表。

纳扎尔巴耶夫表示，哈俄两国企业进一步合作具备足够的潜力。目前，哈萨克斯坦国内与俄方联合创办的企业有6000多家。他同时强调，哈萨克斯坦正在实施包括工业化进程第二个5年计划、最大限度减少政府行政障碍等一系列有效措施，以此度过危机，并有望将国家投资吸引力达到新的水平。



纳扎尔巴耶夫提到，哈萨克斯坦正在打造多模式的现代化运输及物流枢纽，未来将重新打通古丝绸之路。而阿斯塔纳金融中心的建设将借鉴迪拜的先进经验，采用依照英国法律为基础制定的独立司法体系，使其成为极具吸引力的经济特区。



俄罗斯企业代表均表示，将对哈萨克斯坦实施的各项改革计划给予支持，从而进一步加深双方在商业领域的合作关系。



据悉，俄罗斯欧洲化学公司（EuroChem Group）、EFKO、卢克石油公司、Polimentall公司、俄罗斯欧洲轴承公司、斯科尔科沃基金、俄罗斯铁路公司和"奥托瓦兹"（AvtoVAZ）公司等大型企业代表出席了会议。（编译：塔布斯）











