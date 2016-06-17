纳扎尔巴耶夫总统在圣彼得堡会见联合国秘书长潘基文

哈通社圣彼得堡6月17日电 据总统府新闻局消息，17日，纳扎尔巴耶夫总统在圣彼得堡同联合国秘书长潘基文举行会谈。

双方就哈萨克斯坦同联合国之间的各领域合作现状及今后的进一步发展等问题进行了讨论。



此外，纳扎尔巴耶夫总统和潘基文秘书长还就双方共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。



纳扎尔巴耶夫总统强调，在潘基文先生就任联合国秘书长期间，哈萨克斯坦与联合国之间的关系取得了长足发展。



"联合国是一个非常重要的国际组织，得到了整个国际社会的支持，我始终认为应该继续提高联合国在国际政治舞台上的地位。您也知道，哈萨克斯坦提出了一系列有关和平、一体化和增强各国相互理解的提案。为了促进文明的和谐，哈萨克斯坦组织召开了世界和传统宗教大会。此外，哈萨克斯坦是世界无核化运动的提倡者，今年我们将迎来塞梅核试验场关闭25周年。我们近期还在联合国大会上提出了21世纪世界无核化宣言。"纳扎尔巴耶夫说。



潘基文高度评价了纳扎尔巴耶夫总统在促进联合国权威和加强哈萨克斯坦同联合国关系上所做出的贡献，并向纳扎尔巴耶夫总统在各方面为联合国工作的顺利开展所提供的帮助表示感谢。（编译：木合塔尔·木拉提）







