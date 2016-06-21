哈通社阿克塞-北京6月21日电（记者萨德克•阿克加诺夫）哈萨克传统竞技与体育文化棋类项目之一的"托格孜胡玛拉克棋"近年来在中国的发展愈发兴盛。

哈通社记者从甘肃阿克塞县"阿尔曼套"文化公司负责人马尔哈巴•马利克吾勒处了解到，中国甘肃省阿克塞哈萨克族自治县日前便成立了一个专业化的托格孜胡玛拉克棋俱乐部。



"从6月16日开始，阿尔曼套文化公司与阿克塞哈萨克族自治县文体局联合成立的托格孜胡玛拉克棋俱乐部，正式对外接收学员。俱乐部还通过微信等通讯平台，对外开展各类宣传，吸引更多青少年参与到这一运动中来。" 马尔哈巴•马利克吾勒说。



据马尔哈巴•马利克吾勒透露，阿克塞哈萨克族自治县的青少年团队，曾多次参加新疆自治区组织的托格孜胡玛拉克棋大赛，并取得了相当不错的成绩。



他还表示，除托格孜胡玛拉克棋以外，俱乐部还计划开展其他哈萨克民俗传统竞技类项目的教学和赛事活动，促进此类运动的专业化、现代化。



阿克塞哈萨克族自治县位于中国甘肃省西南部，人口约1万人，其中半数为哈萨克人。



在中国境内，生活着100万以上的哈萨克人。（编译：木合塔尔·木拉提）

















