哈萨克斯坦首次当选联合国安理会非常任理事国

哈通社阿斯塔纳6月29日电 据联合国消息，美国当地时间6月28日，联合国大会举行全体会议，选举2017-2018年安理会五个非常任理事国席位的增补国。

在此次选举中，哈萨克斯坦成功当选为安理会非常任理事国，这同时也是哈萨克斯坦独立以来首次当选这一职务。



据悉，在选举中，哈萨克斯坦获得了超过三分之二的投票国家支持。



除我国外，在与往年相比提前了几个月进行的这场选举中，埃塞俄比亚、玻利维亚、瑞典获得"胜利"，意大利和荷兰达成协议，共同分享欧洲国家席位，分别只担任一年的安理会非常任理事国，替补安哥拉、委内瑞拉、西班牙、新西兰和马来西亚所留下的席位。



在28日举行的选举中，意大利与荷兰竞争代表西欧国家的席位时呈现胶着化状态。在所进行的最后一轮投票中，以95票对95票的结果"打成"平手。在经过短暂的磋商后，双方决定将共同分享西欧国家席位，由意大利在2017年首先担任一年的非常任理事国，荷兰在2018年再完成这一两年期席位的第二个年头。



往年联大都是在10月份进行安理会非常任理事国补缺改选。但为了避免新当选会员国没有足够时间为开展任期工作进行准备以及避免2013年类似沙特在最后退出竞选造成措手不及的局面，联大决定从2016年起，将提前6个月进行安理会补缺选举。



根据联大议事规程，候选国必须获得参加会议国家总数三分之二以上票数方能当选。如按照联合国193个成员国计算，这一票数为129票。然而，如果一国投弃权票将被视为没有投票或是一个国家由于没有按时缴纳会费也有可能被禁止参加投票，这样三分之二以上多数便成了一个不固定的"变数"。



安理会由中国、法国、俄罗斯、英国和美国5个常任理事国以及10个非常任理事国组成。10个非常任理事国从亚洲、非洲、拉丁美洲、东欧和西欧及其他国家5大区域选出，每年更换其中5个席位，任期两年。与安理会中的常任理事国相比，非常任理事国没有否决权，但安理会的任何非程序性决定都需要9个理事国投赞成票，而常任理事国只有5个，因此非常任理事国在决策过程中还是具有不可忽视的作用。 （编辑：木合塔尔·木拉提）