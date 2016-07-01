哈通社阿斯塔纳7月1日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）哈萨克斯坦应该以"绿色产品生产国"的形象打入国际市场。

7月1日，纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳召开的"哈萨克斯坦共和国工业创新发展国家规划：2016年上半年总结大会"时，作出上述表示。



纳扎尔巴耶夫总统称，在哈萨克斯坦主要的大宗外贸产品价格下跌的情况下，第二产业、加工业和替代经济将发挥越来越重要的作用。



"工业化--这不仅仅只是一个计划而已，它意味着新的工作岗位和高新技术产品。今天在这里展出的这些产品，正是近年来我国工业化的成就所在。最令我感到高兴的是，轻工业产品、小商品、儿童玩具和服装等实现了国产化。挂着‘哈萨克斯坦制造'标识的商品，正在逐步占据国内大小市场的货架。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统在讲话中，着重强调了农业综合体所取得的成果。



总统表示，经过多年的发展，我国农业生产企业拥有满足市场在这一领域所有需求的能力，但其潜力仍然没有得到完全的开发。



"当然，这只是时间问题。我们应该在国际上，打响哈萨克斯坦农产品的知名度，让世界了解到哈萨克斯坦生产的是绿色、健康、无污染、无化学添加剂的农产品。这将是今后我们需要大力发展的方向。"纳扎尔巴耶夫说。



总统称，自工业创新发展规划实施以来，我国已经拥有了过去不曾有过的500多种不同种类产品的生产能力。



"众所周知，当今世界正面临着第四次产业革命。这意味着国际经济环境将有一个新的变化，即将进入一个新的时代。我们应该做好准备，应对新时代的挑战。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）