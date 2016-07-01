纳扎尔巴耶夫：创造富有活力和高质量的企业才是发展工业化最需关注的目标

哈通社阿斯塔纳7月1日电 发展工业化最需要关注的是各类工业项目的质量和寿命，而非数量。

1日，纳扎尔巴耶夫总统在出席于阿斯塔纳举行的"哈萨克斯坦共和国工业创新发展国家规划：2016年上半年总结大会"时，作出上述表示。



据总统府新闻局消息称，会前，纳扎尔巴耶夫总统参观了"哈萨克斯坦制造"商品展览，就一批在我国市场上广受好评的轻工业、食品及药品等领域产品品牌进行了了解。



在此次全国性的在线会议上，一批新型工业化项目正式投入使用。此外，会议还向与会各方就我国正在实施的一系列工程项目进行了介绍。



会上，纳扎尔巴耶夫总统发表讲话并强调，此次正式投入使用的项目，应发挥各自在经济上的作用，为国家经济的稳定持续发展作出贡献。



纳扎尔巴耶夫总统表示，随着工业创新发展规划的不断深入，我国加工制造业取得了长足发展。仅矿业加工领域，近年来就实现了增产1.4倍以上的成就。



他强调，第二个工业化五年计划的实施初期，恰逢与影响国民经济和人民生活水平的国际性因素的集中爆发时期。因此，纳扎尔巴耶夫总统表示，应该针对工业化规划进行必要的调整。



纳扎尔巴耶夫总统同时表示，国家应该采取措施，将食品工业纳入到国家补助的范围当中，为这一行业的发展提供帮助。



他同时表示，虽然工业化计划的实施取得了大量成就，但依然存在着各类问题。尤其是部分地区存在的"重数量轻质量"，堆砌数字营造大量所谓"工业项目"的行为。



纳扎尔巴耶夫总统表示，工业化进程中更需要注重的是工业项目落实之后，其产品的高质量以及企业在竞争中能够不断改进自身，实现长久生存的竞争能力。（编译：木合塔尔·木拉提）