纳扎尔巴耶夫：阿斯塔纳是哈萨克斯坦独立历史的明镜

哈通社阿斯塔纳7月6日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统5日出席为庆祝首都日到来而在阿斯塔纳市举行的盛大庆祝典礼，并发表讲话。

上下两院议员、政府各部门官员、外国使节、企业家代表和文体教育界代表出息了此次活动。



讲话中，纳扎尔巴耶夫总统表示，由于恰逢哈萨克斯坦独立25周年，今年的首都日相比往年意义更加重大。



"在建设阿斯塔纳的过程中，我们广泛的参考了其他先进国家的经验，海纳百川、取其精华，使这座城市成为了我们国家的象征。首都，是每一个国家的心脏。而对于哈萨克斯坦而言，阿斯塔纳也是如此。新首都的建立，是我们独立历史上一个重要的里程碑。对于哈萨克斯坦而言，阿斯塔纳，是我们团结、统一的社会和多民族同呼吸、共命运的友谊的缩影。阿斯塔纳精神，蕴含着哈萨克斯坦人民数世纪以来所形成的传统、智慧、文明，浓缩了我们的历史，预示着我们的未来。它就像一面镜子，折射着独立以来我们所走过的每一个步伐。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫还在讲话中，谈及近些年来，在阿斯塔纳市举办的、以及即将举办的许多场具有国际政治影响力的大型会议和活动。



总统表示，这些峰会包括欧安组织、上合组织、欧亚经济联盟、伊斯兰合作组织等大型国际组织峰会，此外还有定期在阿斯塔纳举行的世界和传统宗教大会，这些峰会不仅提升了哈萨克斯坦在国际政治舞台上的影响力，也树立起了阿斯塔纳国际性大都市的形象。



而即将在首都举行的2017年世博会，以及将在世博会之后建立起的阿斯塔纳国际金融中心，更将使这座年轻的城市成为中亚地区的璀璨明珠。



纳扎尔巴耶夫总统同时强调，虽然遭遇了国际性的经济危机，但阿斯塔纳的发展并没有因此放缓。阿斯塔纳的发展势头也为整个哈萨克斯坦的发展提供了稳定的动力。（编译：木合塔尔·木拉提）