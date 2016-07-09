农业部提议在现行土地法框架下建立租赁土地监督机制

哈通社阿斯塔纳7月9日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）农业部提议提高对国内土地租赁活动的监督，在现行土地法框架下建立农业用地租赁监督机制。

9日，土地改革委员会例行会议在阿斯塔纳召开，在会上发言的农业部副部长叶尔兰•尼桑巴耶夫作出上述表示。



根据农业部代表提供的信息显示，现行的土地法中，并未对土地租赁活动的限定范围进行明确的规定。目前的租赁活动，均通过竞标方式进行。



"更准确的说，现行土地法对土地租赁活动的公开透明方面，缺乏必要的规范。这也是引起民众在土地租赁活动方面不满的主要原因之一。因此我们提议，在保留对土地为期49年的出租年限的同时，加强对土地租赁行为的监督。这一监督旨在确保土地按照规范进行开发、保护土地产出能力和防止土地污染现象的发生。此外，还将开展相应的土地保护工作，确保土地资源的妥善利用。" 尼桑巴耶夫说。



据其介绍，这一监督机制将每5年对相关出租土地提出检测要求，每7年进行一次系统性检测。



此外，农业部建议在现行土地法中加入新的条款，规范农业用地的租赁行为。规范中应明确相关的租赁细则。（编译：木合塔尔·木拉提）