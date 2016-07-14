纳扎尔巴耶夫总统接见阿克莫拉州州长

哈通社阿斯塔纳7月14日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统14日在总统府接见阿克莫拉州州长谢尔盖∙库拉金。

会谈中，库拉金就阿克莫拉州当前主要的社会经济发展指标、国家相关规划的落实情况以及今后的发展规划，向纳扎尔巴耶夫总统进行了汇报。



纳扎尔巴耶夫总统就阿克莫拉州工业发展、就业保障情况以及"光明大道"经济计划框架下中小企业发展扶持工作的开展进行了重点了解。



总统同时强调，要做好冬季供暖期的相关准备工作。



库拉金表示，今年上半年，阿克莫拉州主要实体经济领域均取得了显著地增长。工业领域实际增长指数为106.5%，位居全国首位。



库拉金称，在工业化路线图框架下，今年共有62个项目投入实施，创造工作岗位超过6000多个。今年年底之前，还将有至少20个新的项目完工并投入运行。



畜牧业方面同样取得了长足发展，阿克莫拉州现有畜群总数呈现持续增长势头。



农业方面，全州420万公顷农业用地中有380万公顷播种了粮食。



库拉金还向纳扎尔巴耶夫总统介绍了环绕首都的"粮食环带"计划及其相关工作的落实情况。



根据会谈结果，纳扎尔巴耶夫总统向库拉金下达了一系列具体的工作任务。（编译：木合塔尔·木拉提）