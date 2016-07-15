我国公民亲历尼斯恐袭事件 讲述袭击现场令人恐惧的经历

哈通社阿拉木图7月15日电 当地时间7月14日，法国南部旅游胜地尼斯市发生恐怖袭击事件，一名恐怖分子驾驶卡车冲入人群碾压撞击，造成上百人死伤。

袭击发生时，哈萨克斯坦游客阿勒腾埃•苏力坦哈利耶娃正与家人一起在当地旅游。



她向记者讲述了自己当时经历的情况。



"当天22：00时，当地举行了烟花燃放活动。我们和很多当地市民一起，到沙滩上观赏了烟花表演。随后我们决定去吃晚餐，在寻找合适的餐厅时，突然听到人群中爆出了一阵惨叫和‘快跑！'的呼喊。很多市民、游客、老人小孩开始向我们所在的方向跑来，到处都是哭喊声。提玛（注：阿勒腾埃的丈夫）拽着我赶紧向安全的地方跑去。哭喊声越来越大，我回头一看，人们互相推搡着不断向这边逃跑，还有人摔倒在地被后面的人踩踏过去。有些孩子找不到父母，在街边大声哭喊着，还有些父母则到处喊着孩子的姓名，惊慌失措的寻找。我到现在都不敢相信自己经历了这样的混乱，总觉得是自己的幻觉。"阿勒腾埃说。



"我当时还在想‘这不是真的吧，都是在开玩笑吧'。但很快还是意识到，如果不继续跑，可能会很危险，于是也就全力的跑了起来。这时有一个女孩从对面跑来，对我们大喊：‘别去那边，那边在开枪！往回跑，我看到他了！快！'。路上有一个妇女摔倒了，结果被后面的人潮直接压在了脚下。我甩掉了脚上的拖鞋，光着脚又开始跑。有个人说‘马赛来了恐怖分子，死了好多人！'。他为什么说马赛？那里离这里不是至少有300公里吗？袭击不是发生在这里吗？我当时满脑子都是这些疑问，这时候提玛拉着我跑进了一扇小门，里面是一个庭院。我们从锁着的门上翻了过去，躲在了里面一辆轿车的后头。"她说。



"最恐怖的是，到处都是慌乱逃跑的人潮，但却没有人知道到底发生了什么。有消息开始流传，说海岸边有持枪的暴徒在行凶，但我们当时没有听到有警察到来的警笛声。我吓得瑟瑟发抖，第一次意识到自己对活下去是这么的渴望。过了好久，院子外面的吵闹声渐渐减弱了，一个老大娘进来告诉我们外头已经安全了，我们决定返回自己的住处。大街上当时已经几乎没有人了，任何风吹草动都让我们紧张不已。在距离住处还有50米的时候，我们前方出现了武装警员。他们把枪指向了走在我们前面的两个少年，并大喊‘不许动！举起手来！把手机放下！'我们这才知道自己的住处成了此次恐怖袭击事件的中心区域，已经被封闭起来了。我随后联系了姐姐，并住在了她的家里。第二天早上才回到家中。现在一切都像是梦境一样，我依然不敢相信这些都是真的。"阿勒腾埃在接受采访时这样表述。



据哈萨克斯坦外交部消息称，截至目前已经确认有5名哈萨克斯坦公民，在恐怖袭击发生时位于尼斯市，目前5人均安然无恙。（编译：木合塔尔·木拉提）