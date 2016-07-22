由别克曼别托夫担任制片人的《电流之战》影片于年底开拍（图）

哈通社阿斯塔纳7月22日电 据俄罗斯媒体消息，由别克曼别托夫担任制片人的《电流战争》电影作品将于年底开拍。

消息称，英国演员本尼迪克特•康伯巴奇出演爱迪生的角色，而好莱坞演员杰克•吉伦哈尔将出演威斯汀豪斯的角色。



据悉，《电流战争》的剧本由迈克尔-米特尼克执笔，在被温斯坦影业拿下前，它就曾经进入各大热门榜单，非常抢手。



2012年，导演铁木尔•别克曼别托夫（Timur Bekmambetov）拿到了这个剧本，本·斯蒂勒（Ben Stiller）也曾有意执导本片。



《电流战争》以19世纪80年代为背景，剧情聚焦于能源巨头爱迪生和威斯汀豪斯抢夺供电市场。爱迪生倡导配电时使用直流电而不是交流电，遭到了几家欧洲公司和威斯汀豪斯电力的反对。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）





托马斯·爱迪生和乔治·威斯汀豪斯





杰克·吉伦哈尔与本尼迪克特·康博巴奇有望携手主演《电流战争》





杰克•吉伦哈尔将出演威斯汀豪斯的角色





本尼迪克特•康伯巴奇出演爱迪生的角色





哈萨克导员导演铁木尔•别克曼别托夫担任制片人