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    11:43, 26 七月份 2016 | GMT +6

    国家经济部：我国国内糖价上涨显著

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    哈通社阿斯塔纳7月26日电 国家经济部部长库万德科•毕申姆巴耶夫26日接见哈萨克斯坦中亚糖业有限公司、白俄罗斯农业公司及"阿斯-安"公司相关代表。

    据国家经济部新闻处消息称，此次会谈主旨在于讨论当前我国国内市场上糖类产品的情况。

    相比2015年12月的数据，至2016年7月25日，我国国内市场糖类产品价格上涨幅度达25.5%。

    中亚糖业公司表示，国内市场糖类产品价格的暴涨，与许多因素相关，其中原料价格上涨、人工及运输成本提升是主要原因。

    在公众对糖类产品需求正盛的夏季，发生此类价格陡然上涨的情况，很难不引起公众的极度关注。

    相关企业代表称，今年我国对糖类产品的消费量提升显著，而白俄罗斯农业公司方面并未进行进口，或许也是导致涨价的因素之一。

    中亚糖业公司方面表示，2016年该公司增产近一倍，因此国内市场的糖类产品并无短缺现象。

    中亚糖业称，该公司有能力通过继续增产，满足国内日益增长的糖类产品需求。

    通过扩大相关原料，如甜菜的生产量，中亚糖业可再提升15%的产能。

    据悉，在我国部分地区，目前已经出现了囤积居奇的现象，有关部门表示将对此类现象进行严厉打击。

    国家经济部计划为糖类产品生产企业提供便利，包括但不限于提高针对产品原料的配额和许可。（编译：木合塔尔·木拉提）

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 经济 国家经济部 黄金储备
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