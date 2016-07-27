为缓解交通拥堵 阿拉木图市将新建一批立交桥

哈通社阿拉木图7月27日电 据阿拉木图市政府新闻处消息，2017年，阿拉木图市将上马两个立交桥建设工程。

据悉，这些项目建成之后，南都多条道路的拥堵情况将得到极大地缓解。

根据阿拉木图市客运和公路管理局消息称，其中一座立交桥将坐落于热斯库洛夫大街和叶米且夫大街交汇处以及热斯库洛夫大街与库勒加大街交汇处。

预计该立交桥至少将为上述街道引流至少18%的车流量。

另一座立交桥将连接福尔马洛夫大街与詹苏格洛夫大街，并将至少为上述街道引流20%的车流量。

此外，阿尔法拉比大街的重修计划，也被提交公众进行讨论。目前重修计划尚未有明确的方案。

据悉，今年9月，阿拉木图市新建的一座立交桥，即位于热斯库洛夫大街与赛因大街交汇处的立交桥将被正式交付使用。专家相信，这一交通系统将提升至少15%的车流量。

此外，2017年12月，位于北部环线和博凯汗大街交汇处正在建设中的立交桥工程也将完工，并投入使用。预计，该立交桥的开通将缓解这一区域16%的运输压力。



值得一提的是，今年，托烈毕大街与北部环线正式接通。这使得热伊姆别克大街及苏因拜、福尔马诺夫、库纳耶夫大街的车流量减少了20%。

自2001年至今， 阿拉木图市共耗资3000亿坚戈，建设了28座立交桥。（编译：木合塔尔·木拉提）











