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    09:13, 28 七月份 2016 | GMT +6

    哈萨克斯坦拳击队启程前往巴西

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    哈通社阿斯塔纳7月28日电 28日凌晨，哈萨克斯坦拳击国家队启程前往巴西。

    在阿斯塔纳国际机场，拳击手们的家人、亲友，来自阿斯塔纳市的普通市民以及媒体代表为运动员们送行。

    即将踏上征程的运动员们表示，他们将努力在这一国际性大赛事中取得金牌。

    值得一提的是，今年是哈萨克斯坦拳击队第二次全项目参与奥运会。

    男子项目中，全部10个拳击项目均有哈萨克斯坦运动员参赛。

    今年，哈萨克斯坦男子拳击队再次赢得拳击项目10个级别的奥运参赛资格。

    2016年里约奥运会我国男子拳击项目参赛选手名单：

    49公斤级--布尔詹•扎克珀夫

    52公斤级--沃勒加斯•赛特巴耶夫

    56公斤级-- 海拉特•叶拉力耶夫

    60公斤级-- 别热克•阿布德拉赫曼诺夫

    64公斤级-- 阿布莱汗•居斯波夫

    69公斤级--达尼尔•叶琉斯诺夫

    75公斤级-- 贾尼别克•阿里木汗吾勒

    81公斤级--阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫

    91公斤级--瓦西里•列维特

    +91公斤级--伊万•德奇科

    2016年里约奥运会我国女子拳击项目将有两位选手参赛，她们是：

    75公斤级--达丽哈•沙克伊莫娃

    51公斤级--加依娜•谢科尔别科娃（编译：木合塔尔·木拉提）































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