教科部将讨论是否禁止在校生使用智能手机

哈通社阿斯塔纳7月29日电 教育和科学部日前发布消息称，将就是否禁止在校生在校期间使用智能手机相关问题，同学生家长代表会议进行讨论，并作出决定。

教科部表示，我国教育体系正在进行多项改革，并正在制定许多新的制度和规范，至于在日常教学活动中，是否需要禁止学生使用智能手机，需要经过全面细致的考虑，还要在同学生家长代表会议进行讨论，听取家长意见。



教科部还表示，日常教学活动中，诸如登陆网络查阅资料、邮件和其他教学软件的使用，可能也会需要使用相关的电子设备，这些问题都需要被考虑。



哈通社记者了解到，教科部目前尚无将"禁止学生使用智能手机"纳入学校管理制度的计划。



此前，奇姆肯特市市长哈比杜拉•阿布德拉赫莫夫曾建议禁止高校生在校期间使用智能手机。



库斯塔奈州和克孜勒奥尔达州检察院也曾向教育系统提出过此类建议。



提出建议的先关机构认为，智能手机会对学校的正常教学活动造成不良影响，甚至可能危及学生生命安全。



克孜勒奥尔达州检方此前曾在社交平台VK上发现一个以怂恿在校生自杀为主题的主页，有至少106名在校生在该主页上登记并获取相关不良信息。



检方数据同时显示，许多在校生随身携带的昂贵智能手机也成为了诱发犯罪的温床，至少有65%的校内犯罪行为，均为盗窃和抢夺手机。（编译：木合塔尔·木拉提）