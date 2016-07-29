克林顿接受民主党总统候选人提名

哈通社阿斯塔纳7月29日电 据美国媒体消息，希拉里·克林顿星期四晚上接受了民主党总统候选人提名。她在讲话中强调有必要团结起来面对这个国家的挑战。

克林顿在费城举行的民主党全国代表大会的最后一夜发表讲话时说："这确实取决于我们，我们必须决定我们是否要一起努力，让我们所有人都能共同奋起。"

现年68岁的克林顿是第一位获得美国一个主要政党总统候选人提名的女性。经过各州初选和党团投票程序，她在击败主要竞争对手、佛蒙特州联邦参议员桑德斯后赢得了提名。

尽管桑德斯本周在民主党代表大会的发言中表示支持克林顿，但克林顿在11月大选前面临的一个挑战就是把那群说不会支持她的桑德斯的支持者们争取过来。克林顿周四称赞了桑德斯的竞选，强调了它对年轻人所具有的号召力以及在促进经济和社会正义方面的努力。

克林顿说："我希望你们知道，我听到了你们的呼声。""你们的事业就是我们的事业。"

她承诺要努力创造更多高新就业机会。她说，中产阶级繁荣了，这个国家就会更好。克林顿说，她无意夺去人们的枪支，但希望实施改革，避免人们被不该得到枪支的人的枪击。

"我们必须愈合我们国家的分歧，不只是在枪支的问题上，而且在种族、移民等诸多问题上。"她说："这要从倾听开始，相互倾听，竭尽全力理解彼此的看法。"

克林顿大选中的主要竞争对手是获得共和党总统候选人提名的川普。过去一年多项民调显示，选民对两位候选人都存在一些负面看法。这些民调还显示，大约百分之30的选民认为克林顿不值得信任，但盖勒普的一个民调却显示，克林顿是这个国家最受仰慕的女性。

克林顿说，川普希望美国人畏惧将来和彼此。她还针对川普在竞选中提出的一些建议进行了抨击，其中包括在美墨西边界建造围墙以及禁止穆斯林进入该国。

克林顿说："我们不会建造围墙，相反我们要建造经济，使人们能如愿以偿地得到好的工作。她还说："我们要为数百万为建造我们的经济作出贡献的移民打开一条通往公民身份的通道。我们不禁止某一宗教，我们要与所有美国人和盟友并肩打击恐怖主义。"

克林顿进一步批评了她所说的川普竞选中的"偏执和夸夸其谈"，并说他的性格不适合担任总统。她说："我们无法把核武器交给一个连推特的诱惑都无法抵挡的人。"

在整个竞选过程中，川普把自己说成是最善处理国家安全危机，并在经济和国际事务中以美国人的利益为重的候选人。

克林顿的讲话之后，川普在推特上连连发文。他说，克林顿不适合当总统，因为她在主张让更多移民进入美国时，拒绝提到激进的伊斯兰主义。川普在另一个推文中说，"没有人比克林顿的判断力更差，她无论走到哪里，腐败和破坏都伴随着她。"

费城的民主党代表大会聚集了该党的重量级人物，他们说明为什么他们认为美国人可以信任克林顿，为什么他们认为在奥巴马明年1月任期届满时，克林顿是领导这个国家的最佳人选。

奥巴马总统周三说，无论是男性，还是女性，没有人比克林顿更适合担任这个职务。副总统拜登在谈及川普时说，没有一个主要政党的候选人比他更缺乏处理国家安全事务的准备。克林顿的竞选搭档、维吉尼亚州联邦参议员凯恩称川普是一个"自吹自擂的独裁破坏者。"

川普及其竞选团队形容民主党代表大会的演讲者粉饰太平这个国家的实际状况。

选民们将在11月8日作出他们的选择，新总统将在明年1月20日就职。