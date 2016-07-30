越南驻哈大使建议两国农业部门在水稻种植领域开展交流与合作

哈通社阿斯塔纳7月30日电 据南哈州政府消息，29日，南哈州州长贝布特•阿塔穆库洛夫在州政府同到访的越南社会主义共和国驻哈萨克斯坦大使段廷恒孙（音）举行会晤，双方就加强南哈州与越南相关区域农业合作交换意见。

阿塔穆库洛夫向客人简要介绍了南哈州农业、工业、旅游等领域取得的成就和发展前景。他还表示，旅游是传播文明、增进友谊的桥梁，南哈州已设立‘一站式旅游服务中心'，热诚欢迎越南游客到南哈州旅游观光、考察交流。



段廷恒孙表示，近些年，哈萨克斯坦采取了一些积极有效的措施，投资环境大有改观，各项事业稳步发展，尤其是农业领域有了较大发展。他说，越南具有先进的水稻高产栽培技术，在世界主要大米出口国中具有较强的竞争力，已连续多年保持世界第二大米出口国的地位，南哈州气候和地质条件与越南基本相同，南哈州与越南相关区域完全可在水稻种植领域开展合作。



双方商定，为加强两国农业领域的合作，近期，南哈州将派出一批水稻种植户前往越南相关地区进行考察交流。



当日，段廷恒孙一行还同南哈州多家农业龙头企业代表举行座谈，就哈越关系、进一步深化两国农业领域的各项合作等交换了看法。（编译：金桥）