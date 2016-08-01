阿依别克•别克图尔艮诺夫：为奥运健儿设计服装是难得的殊荣

哈通社阿拉木图8月1日电 为代表国家出征奥运的体育健儿们缝制"战袍"，是一项难得的殊荣。

日前，哈萨克斯坦Қазлегпром-Алматы有限公司总裁阿依别克•别克图尔艮诺夫在接受哈通社记者的采访时，作出上述表示。



值得一提的是，今年奥运会我国奥运健儿们身着的礼服和运动服，均由该公司生产。



"哈萨克斯坦奥组委组织了一场公开的竞标活动，并邀请了许多企业参加。我公司也在受邀企业之列，并向奥组委提交了精心准备的设计稿和样品。最终，我们的设计获得了青睐，这也是我们首次为大型体育赛事代表团提供服务。"他说。



别克图尔艮诺夫表示，哈萨克斯坦奥运代表团的礼服和运动服从设计到定型，经历了许多波折，几易其稿，但最终的成品得到了公众的认可。



奥运代表团成员们在前往里约之前，还身着这身礼服，接受了纳扎尔巴耶夫总统的接见。总统也对礼服的设计，表示很满意。



"必须承认，承担奥运代表团礼服设计和制作，是我们公司所接到的订单中最令人感到荣耀和责任重大的一单。我们希望能够展现出我国奥运健儿最动人的风采，因此他们的服装，每一个人都是量身定做的。" 别克图尔艮诺夫说。



据悉，Қазлегпром-Алматы有限公司共为奥运代表团准备了234套奥运会礼服。



Қазлегпром-Алматы有限公司成立于2013年，拥有450名员工，业务范围涵盖各类服装鞋帽的设计和制作。其产品已出口土耳其、俄罗斯、中国、意大利、葡萄牙和西班牙等国。（编译：木合塔尔·木拉提）















