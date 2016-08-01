哈萨克斯坦的奥运历史

哈通社阿斯塔纳8月1日电 独立以来哈萨克斯坦运动员在夏季奥运会共获得了52枚，在冬季奥运会上获得了7枚奖牌。

下面让我们来一起回首哈萨克斯坦奥运历史的辉煌时刻。



早在苏联时代，哈萨克运动员们已经走上了国际重大赛事。



1960年，哈萨克短跑名将胡苏曼•阔山诺夫代表苏联队出征罗马奥运会，并在4X100米接力赛比赛获得一枚银牌。这也是哈萨克运动员在奥运会获得的第一枚奖牌。



1972年，代表苏联参加比赛的阿勒詹•扎尔穆哈姆德在慕尼黑奥运会篮球比赛中获得金牌。



奥运篮球比赛属于团体比赛项目，因此这枚金牌未能成为哈萨克运动员们的首个金牌。



1980年莫斯科奥运会，两名哈萨克古典式摔跤运动员贾克斯勒克•吾什肯普尔沃夫和夏穆尔•赛力科夫为苏联摘得两枚金牌。吾什肯普尔沃夫同时成为了首个获得金牌的哈萨克运动员。



1990年，哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会正式成立，并于1993年正式成为国际奥委会成员国。



1994年，哈萨克斯坦正式以独立国家名义参加第十七届冬季奥林匹克运动会，并获得4枚奖牌（1金2银1铜），位居总奖牌榜第12位。



而哈萨克斯坦冬季奥运会传奇、出生于阿克莫拉州阔科谢套的弗拉基米尔•斯米尔诺夫代表哈萨克斯坦队夺得哈萨克斯坦独立后的第一枚金牌。他在这届奥运会上获的1金2银1铜牌，使哈萨克斯坦在奖牌排行榜上位居第12位。



1996年哈萨克斯坦首次以独立国家奥运代表团参加了夏季奥运会，以3金3银4铜牌的成绩，在198个国家中名列第24位。



拳手瓦西里•吉罗夫、铁人五项选手亚历山大、古典式摔跤运动员尤里•梅尔尼琴科获得金牌。



举重运动员阿纳托利、射击运动员谢尔盖•别利亚耶夫和拳手波拉特•朱玛德洛夫荣获奥运银牌。



自由式摔跤运动员玛吾列恩•玛穆尔沃夫、举重运动员弗拉基米尔、拳击手波拉特•尼亚兹姆别托夫和叶尔马罕•伊布拉伊莫夫获得铜牌。

1998年长野冬季奥运会，弗拉基米尔•斯米尔诺夫和柳德米拉获得铜牌。



2000年悉尼奥运会，拳击比赛上别格扎特•萨塔尔汉诺夫和叶尔马罕•伊布拉伊莫夫摘金。波拉特•朱玛德洛夫和穆合塔尔汗•德勒达别科夫摘银。

田径运动员奥尔加•西西给娜获得金牌。



亚历山大•维诺库洛夫在公路自行车比赛项目上，而斯拉木•巴依拉姆科夫在自由式摔跤比赛中摘银。



2004年雅典奥运会，拳手巴赫提亚尔•阿尔塔耶夫摘金。



根纳季•戈洛夫金和赛力克•耶烈吾沃夫在拳击比赛上获得了银牌。



谢尔盖•菲利莫诺夫（举重）、乔治•苏尔苏米亚（古典式摔跤）、根纳季•拉利耶夫（自由式摔跤）摘银，马努克岩（古典式摔跤）获得铜牌。

德米特里•卡尔波夫获得十项全能铜牌（十项全能亚洲纪录保持者）。



2008年北京奥运会，69公斤级拳手巴赫特•萨尔谢克巴耶夫和重运动员伊利亚•伊林摘金。



伊莉娜•尼克拉索娃（举重）、阿斯哈特•吉特科耶夫（柔道）、阿勒拉•瓦杰尼娜（举重）、塔依穆拉兹•提给耶夫（自由式摔跤）摘银。



努尔巴赫特•铁恩兹巴耶夫（古典式摔跤）、阿塞特•马姆别托夫（古典式摔跤）、玛丽亚（举重）、叶烈娜•夏勒给娜（自由式摔跤）、玛丽德•穆塔里莫夫（自由式摔跤）、叶尔克耶布兰•什纳利耶夫（拳击）和阿尔曼•什纳勒沃夫（跆拳道）获得奥运铜牌。



2002年盐湖城冬季奥运会和2006年都灵冬季奥运会，哈萨克斯坦运动员未能获得奖牌。



2010年温哥华冬季奥运会，凭借越野滑雪叶烈娜•阔罗米娜夺得的一枚宝贵的银牌，哈萨克斯坦在总奖牌榜上位居第25位。



2012年伦敦奥运会，哈萨克斯坦奥运代表团历史性的收获7枚金牌和1银5枚铜牌。



赛力克•萨皮耶夫（拳击）、举重运动员伊利亚•伊林、祖尔菲亚•钦珊罗、玛娅•马内扎和斯维特拉娜•珀多别多娃、亚历山大•维诺库罗夫（公路自行车）、奥尔加•雷帕科娃（三级跳远）获得了金牌。



阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫在拳击项目摘银。



阿赫朱列克•唐阿塔尔沃夫（自由式摔跤）、古泽尔•马尼尤罗娃（自由式摔跤）、丹亚尔•贾吉耶夫（古典式摔跤）、玛莉娜•沃尔诺娃（拳击）和伊万•德奇科（拳击）获得了奥运会铜牌。



2014年索契冬季奥运会，我国花样滑冰选手丹尼斯•谭获得了一枚铜牌，而哈萨克斯坦在总奖牌榜上位居第26位。



撰稿：木合塔尔•哈力木拉吾勒