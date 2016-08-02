奥运赛场上的哈萨克运动健儿（图）

哈通社阿斯塔纳8月2日电 8月5日，第三十一届夏季奥林匹克运动会将在巴西里约拉开序幕。这也是哈萨克斯坦独立以来参加的第六个夏季奥运会。

哈萨克斯坦独立之前，哈萨克族运动员们曾以前苏联运动员的身份参加奥运会。

但在历史上，哈萨克运动员们也曾经代表其他国家参加这一国际性的体育盛事，并在奥运会赛场上留下了哈萨克体育健儿的身影。

1960年罗马奥运会，哈萨克短跑名将胡苏曼•阔山诺夫代表苏联队参加4X100米接力赛比赛获得一枚银牌。这是哈萨克运动员在奥运会获得的第一枚奖牌。





哈萨克短跑名将胡苏曼•阔山诺夫

1964年东京奥运会，阿勒达尼什•拉玛赞克兹代表蒙古国，出征东京奥运会400米和800米的比赛。阿勒达尼什是哈萨克奥运史上参加奥运会的首位女性运动员。





参加奥运会的首位哈萨克女性运动员阿勒达尼什•拉玛赞克兹

1972年，代表苏联参加比赛的阿勒詹•扎尔穆哈姆德在慕尼黑奥运会篮球比赛中获得金牌。







阿勒詹•扎尔穆哈姆德

1980年莫斯科奥运会，两名哈萨克古典式摔跤运动员贾克斯勒克•吾什肯普尔沃夫和夏穆尔•赛力科夫为苏联摘得两枚金牌。吾什肯普尔沃夫同时成为了首个获得金牌的哈萨克运动员。







贾克斯勒克•吾什肯普尔沃夫







夏穆尔•赛力科夫

2004年雅典奥运会，出生在中国新疆阿勒泰地区的哈纳特•斯拉木代表中国参加69公斤级拳击比赛。而在2008年北京奥运会，哈纳特代表中国队获得69公斤级拳击项目铜牌。目前，哈纳特转入职业拳坛，以21战全胜18个KO的成绩保持不败纪录。











哈纳特•斯拉木

2004年雅典奥运会，出生在新疆伊利市的阿勒努尔•托尔戈吾勒代表中国队参加了古典式摔跤比赛。目前，他成为了中国古典式摔跤国家队教练。







阿勒努尔•托尔戈吾勒

2012年伦敦奥运会，叶尔穆拉特•塔斯穆拉托夫代表乌兹别克斯坦参加伦敦奥运会古典式摔跤比赛，但未能获得奖牌。塔斯穆拉托夫曾三次获得过古典式摔跤亚洲冠军奖牌。他将参加今年的里约奥运会。



叶尔穆拉特•塔斯穆拉托夫

出生在新疆阿勒泰地区的叶尔兰别克•卡铁依吾勒是一名自由式摔跤运动员。

他在今年阿斯塔纳举办的里约摔跤项目资格赛中成功获得了65公斤级自由式摔跤参赛资格。他也成为了代表中国队参加奥运会的第三名哈萨克同胞。



叶尔兰别克•卡铁依吾勒

撰稿：木合塔尔·哈力木拉吾勒