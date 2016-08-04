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    09:44, 04 八月份 2016 | GMT +6

    潘基文祝贺哈萨克斯坦签署《巴黎气候协定》

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    哈通社阿斯塔纳8月4日电 据联合国新闻中心消息，周二，哈萨克斯坦外交部长叶尔兰•伊德里索夫在纽约会见了联合国秘书长潘基文。

    潘基文就哈萨克斯坦签署《巴黎气候协定》，以及成功当选2017-2018年联合国安理会非常任理事国，向伊德里索夫外长表示祝贺。

    据悉，双方在会谈中就哈萨克斯坦与联合国双边合作的现状和前景，以及哈萨克斯坦向联合国提交的各项建议进行了深入交流。

    哈萨克斯坦已于8月2日在纽约联合国总部签署《巴黎气候协定》，正式成为该协议一员。

    在接受联合国广播电台采访时，伊德里索夫外长表示，"各国都注视着该项协定的早日生效，尤其是在一些主要国家。哈萨克斯坦已做出2016年批准该项协定的承诺，我国政府和议会将同步工作，尽快完成所需法律程序，我们认为，批准这一协定，具有重大的政治意义。"

    伊德索夫说，哈萨克斯坦承诺将在2030年前将温室气体排放量减少15％。他还表示，如果国家提供额外的资金支持，这个水平可以提高到25％。

    据悉，哈萨克斯坦政府还制定了一个雄心勃勃的长期空气质量目标，即到2050年，所生产的"绿色"能源占所有能源的50％，而且是可再生的。（编译：木合塔尔·木拉提）

    标签:
    哈萨克斯坦 外交部 外交 联合国 黄金储备
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