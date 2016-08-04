哈通社记者里约手记：未完工的建筑和遍地的垃圾

哈通社里约热内卢8月4日电（记者昆苏力坦•沃塔尔拜）虽然奥运会开幕在即，但细观里约热内卢的各项设施建设，总是多少让人有些担忧。

抵达里约之后，在主办方的安排下，我们住进了宾馆。在宾馆与媒体中心之间，有专门的大巴负责接送，两点之间的行程将近一个半小时。



与许多在世界各地举办的大型活动存在明显区别的是，在我们这一个半小时的行程当中，居然没有在道路两旁看到多少与奥运会相关的宣传广告或旗帜之类。



更准确地说，我们只看到了两面有"里约2016"字样的奥运会宣传广告。



这种氛围，很难让人感受到这里是奥运会的主办城市。



偶尔，能在街道上看到贴有奥运字样的车辆驶过。



当然，它们的数量也并不多。



相比广告、车辆而言，我们在里约这座城市当中看到的最多的景象，则是遍地的垃圾。



从奥运村到媒体中心的路上，当真是垃圾遍地。



沿途到处都是没有完工便被弃之一旁的建筑物，这些工地旁也看不到一个工人的影子。



最有趣的是，街道上的过街天桥，很显然都是为了赶工期而用钢架临时搭建起来的，而且铺设的钢板又薄又小，安全性实在存疑。

后天就是开幕式了，如此景象，多少让人有些担忧。（编译：木合塔尔·木拉提）



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