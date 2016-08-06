历届奥运会点燃火炬塔的经典瞬间

哈通社阿斯塔纳8月6日电 据新华网，如果说奥运会开幕式是一场饕餮盛宴的话，那么火炬塔的点燃绝对是最有分量的一道主菜，这道菜的创意往往成为"最高机密"，让人充满无限猜想，也留下了许多经典瞬间。

１９８４年洛杉矶：五环引燃圣火

在点燃火炬塔仪式上，美国奥运十项全能冠军约翰逊爬上"天梯"，点燃五环形状的引火装置，随后引燃火炬塔中的圣火。

从这届奥运会开始，点火方式打破了以往的中规中矩，开始有了设计，"如何点火"逐渐成为奥运会开幕式最神秘的环节。

１９８８年首尔（汉城）：三人点火象征团结与热情

一名马拉松运动员、一名教师和一名舞蹈演员共同点燃火炬塔，体现了奥运的全民参与。点火人数也在当时创了一项奥运会"纪录"。

１９９２年巴塞罗那：惊心动魄的"一箭穿杨"

巴塞罗那奥运会的点火方式至今仍被很多人认为是奥运史上的经典。曾患有小儿麻痹症的射箭选手雷波洛用火种点燃箭头，拉弓搭箭，最终准确地射向７０米远、２１米高的圣火台，熊熊火焰随之腾空而起，许多观众都被他的高超技艺和勇气所震撼。

１９９６年亚特兰大：颤抖中的坚毅与感动

亚特兰大奥运会的点火仪式打的是"感情牌"。当患有帕金森综合征的"拳王"阿里颤抖地接过火炬时，全世界都看到了他抖动的双手。然而在熊熊圣火的映照下，阿里的面容无比刚毅，那一刻已经成为奥运史上感人肺腑的经典瞬间。

２０００年悉尼：水与火的交融

作为海滨城市的悉尼，在点火方式上选择了水元素。当澳大利亚短跑名将弗里曼身着银色连体防水服，在瀑布飞泻的背景下，点燃了冉冉升起的火炬时，那一幕水火交融的美景深深地印入了人们的脑海之中。

２００４年雅典：古朴点火寓意奥运回归

那一年，奥运会回归故里，点火仪式上，火炬塔慢慢降下，圣火被点燃后重新升起，尽管有人认为这种方式缺乏新意，但对于现代奥林匹克诞生地的雅典来说，选择较为古朴的点火方式，也许能够更好地体现奥林匹克精神的回归。

２００８年北京：气势恢弘的"祥云画卷"

在星光点点、如同浩瀚银河的"鸟巢"中，"体操王子"李宁腾空而起，伴着皎洁的明月，用手中的火炬缓缓照亮了"祥云画卷"，将奥运圣火在世界各地传递的感人瞬间一一重现，最终巨型"祥云"火炬塔燃起熊熊火焰。那一刻，五千年的中华文明与世界文明激情相拥。

２０１２年伦敦：激励一代人

伦敦奥运会开幕式的一大突破是没有请明星大腕点燃主火炬，而是选择让７名英国名宿将火炬传递给７位不满２０岁的年轻运动员，由他们点燃象征２００多个参赛国家和地区的铜花瓣，最终汇聚起熊熊火焰。这一安排呼应了伦敦奥运会"激励一代人"的理念。