喜讯！嘉帕尔库勒成为我国首位女性奥运银牌得主（视频）

哈通社里约热内卢8月11日电（记者昆苏力坦•沃塔尔拜）2016里约奥运第五天，哈萨克斯坦举重运动员加孜拉•嘉帕尔库勒在女子举重69公斤级举重项目中，以259公斤的总成绩勇夺银牌。

凭借这枚银牌，加孜拉•嘉帕尔库勒也成为了我国首位获得奥运银牌的女性运动员。



女子69公斤级上，对嘉帕尔库勒形成实际挑战的是来自中国的举重选手向艳梅，而抓举比赛最终也确实成为了两人的一场缠斗。



抓举中，嘉帕尔库勒开把举起112公斤，而向艳梅则以113公斤开场。



第二把嘉帕尔库勒将重量增加到了115公斤并轻松举起，而向艳梅要了116公斤，也同样成功。



第三把，嘉帕尔库勒选择了117公斤但失败掉杠，向艳梅要了118公斤结果同样未能举起，且险些因失误受伤。



最终，两人抓举成绩定格在了第二举的115公斤和116公斤，中国选手向艳梅领先。



挺举比赛开始，嘉帕尔库勒开把140公斤，但未能举起，直到第二举才获得成功。而向艳梅开把为142公斤。



第三把，嘉帕尔库勒成功举起了144公斤，但中国选手在第二把上举起了145公斤的重量，虽然第三把冲击更高重量失败，但总成绩上还是超过了嘉帕尔库勒，获得了这场缠斗的胜利。



最终，中国选手向艳梅以261公斤（抓116公斤，挺145公斤）获得冠军，嘉帕尔库勒以259公斤（抓115公斤，挺144公斤）获得亚军，埃及选手阿梅德以255公斤获得第三。（编译：木合塔尔·木拉提）