奥运会第七天 哈萨克斯坦代表团相关成绩

哈通社阿斯塔纳8月13日电 当地时间8月13日，2016里约奥运会进入第七个比赛日。

在这一天的比赛中，截止目前已有8位运动员完成了各自项目的比赛。





赛艇项目



在男子单人双桨项目中，哈萨克斯坦选手弗拉季斯拉夫•雅科夫列夫虽然未能通过预赛，但在复活赛中的优异表现，最终让他一路挺进该项目决赛F，并击败了对手埃尔胡塞因•加姆博尔，取得该项目决赛F第一名。



而在女子单人双桨项目中，斯维特拉纳•日尔曼诺维奇同样在预赛失利后，通过复活赛中的努力，取得该项目决赛E第二名。





田径项目



在男子铁饼项目资格赛中，我国选手叶甫根尼•拉布托夫以55.54米的成绩位列第31位，未能进入决赛。



在20公里竞走田径决赛中，格里高利•谢科以1：23：31的成绩，位列第34位。



在女子100米田径项目预赛中，我国选手欧尔加•萨夫罗诺娃和维多利亚•扎宾卡分别排名第36位和第50位。





举重项目



在男子85公斤级举重决赛中，我国选手丹尼斯•乌兰诺夫以390公斤的总成绩位列第4，未能进入前三名。





射击项目



在男子50米步枪卧射资格赛中，我国选手尤里•尤科夫成绩为621.4分，排名第25位，未能进入决赛。





拳击项目



在男子中量级75公斤级拳击16强赛中，贾尼别克•阿里木汗吾勒以绝对优势，3:0击败对手--来自阿尔及利亚的伊利亚斯•阿巴迪，挺进8强。



今天下午还将举行田径大项中的女子三级跳远（阿斯塔纳时间06:40时）、女子400米（阿斯塔纳时间08:00时），以及拳击大项中的男子蝇量级52公斤级（阿斯塔纳时间08:00时）比赛。



截至目前，哈萨克斯坦代表团以2金2银3铜共7枚奖牌，位列总奖牌榜第14位。（编译：木合塔尔·木拉提）