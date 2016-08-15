阿拉木图市长迎接奥运冠军巴兰丁凯旋

哈通社阿拉木图8月15日电 8月15日，在里约热内卢举行的第三十一届夏季奥林匹克运动会上，为哈萨克斯坦夺得历史上首枚游泳项目金牌的21岁小将、奥运冠军德米特里•巴兰丁抵达家乡阿拉木图。

在阿拉木图国际机场VIP通道前，奥运冠军得到了阿拉木图市长包尔詹•拜别克、其母校阿尔法拉比大学校长哈利姆•穆塔诺夫以及阿拉木图市民、体育界代表等300多人的热情欢迎。



欢迎人群高举"冠军巴兰丁"、"前进哈萨克斯坦"等字样横幅，为奥运冠军的凯旋欢呼。



在欢迎仪式上，市长包尔詹•拜别克表示，德米特里•巴兰丁在本届奥运会上的成就，是哈萨克斯坦奥运历史上前所未有的突破。



"巴兰丁，这位质朴的小伙子，已经在一夜之间成为了许多年轻人的偶像......我相信像他这样的年轻人，今后将越来越多。"阿拉木图市长说。



巴兰丁向市长和欢迎人群表示的衷心的感谢。



"感谢大家对我的支持，能够为祖国争得荣誉，让共和国的金日雄鹰蓝旗飘扬在奥运会的赛场上，是我人生中最荣耀的时刻。"他说。



在8月11日的奥运会男子200米蛙泳比赛决赛中，德米特里•巴兰丁以2:07.46的成绩夺冠，为哈萨克斯坦赢得了奥运会历史上的首枚游泳项目金牌。 （编译：木合塔尔·木拉提）



















