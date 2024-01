哈通社阿斯塔纳8月23日电 我国WBA(超级)、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金日前通过官方推特账号发布了正在为下一场比赛做准备的一段视频。

"为了与布鲁克对战,我在不停地训练。我会向拳迷们送一场完美的秀。"戈洛夫金在推文中写道。



据悉,戈洛夫金下一场比赛将于9月10日在伦敦O2体育场举行。



对手为IBF次中量级冠军、英国拳王凯尔•布鲁克(36,0 25KO)。(编译:小穆)

Everyday before #GGGBrook is training. Get ready for a show. pic.twitter.com/YNRuUsiJMm