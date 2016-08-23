纳扎尔巴耶夫呼吁波兰勇敢加入欧亚经济联盟

哈通社华沙8月23日电 正在波兰进行国事访问的纳扎尔巴耶夫总统23日在波兰首都华沙举行的哈波商业论坛上介绍欧亚经济联盟多重优势。

纳扎尔巴耶夫说："哈波两国若在农产品加工领域展开合作，我们可以将产品出口至中国、中亚和俄罗斯西北部市场，这对两国都有利。但是，让人不解的是，为什么贵国对欧亚经济联盟一直不感兴趣呢？请各位记住，欧亚经济联盟是我牵头创建的，而不是别人。有人说，俄罗斯试图复辟帝国和原苏联，也许有人不曾希望苏联解体，但是，我敢肯定，有复辟原苏联想法的人，神智绝对不正常，原因很简单，那是不可能实现的。在此，我希望欧洲各国对欧亚经济联盟持正确、客观的态度。"



纳扎尔巴耶夫透露，为了消除这一念头，旨在拉近欧盟和欧亚经济联盟关系的研讨会将于今年秋季举办。



纳扎尔巴耶夫说："敬请各位牢记以下数据，欧亚经济联盟是一个拥有1.8亿人口的统一市场，国内生产总值达2.5万亿美元，具有相互全面开放的海关，统一的关税。需要指出的是，联盟只是一个一体化的经济体，如此而已。但也有一些政治家曾提出建立所谓的欧亚联盟，我的回答是，不，只能是个经济体！我们如同波兰人民，像爱惜自己的眼睛一样维护我们的国家独立。"（编译：金桥）