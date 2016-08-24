美媒：拜登访问土耳其期间有可能面临压力

作为奥巴马总统最高级别和最亲密的代表，副总统拜登经常代表白宫出现在棘手的外交场合。他以热情洋溢以及善于培养与世界领导人的私交而著称。他把土耳其总统埃尔多安称作是"一位老朋友"。

但是，正在两国关系紧张之际，这位副总统星期三访问土耳其期间有可能面临艰巨的挑战。



很多土耳其人说，在未遂政变的伤痛之后，他们对西方呈现給他们的不予声援的态度感到愤怒。在这次政变中，至少有240人丧生，土耳其议会大楼遭到轰炸。



但是，人权组织以及很多西方人士所关注的是，自从未遂政变以来，安卡拉政府对军方、行政部门、警方、学术界和司法界进行了大规模镇压，有近8万名政府雇员和军人被解雇或停职。



预计，拜登在公开场合将向土耳其领导人保证美国坚定不移地支持这个北约盟国，但是私下会呼吁土耳其尊重法治。



白宫发言人欧内斯特概述了拜登副总统出访的使命："最重要的一点是，副总统要传达的信息是，我们一如既往地坚决支持我们在土耳其的盟友。这个国家很显然经历了很多艰难。今年夏初，该国受到未遂政变的影响，对此美国政府予以了严厉并公开的谴责。"



最棘手的问题之一有可能是旅居美国的土耳其穆斯林教士居伦的命运。



土耳其总统按尔多安指责75岁的居伦幕后策划了这次政变，并要求华盛顿立即把他交送土耳其。他说："我们对美国说：我们不是战略伙伴吗？我们不是有引渡条约吗？如果情况如此，我们要求引渡恐怖分子时，我们要求得到的不是材料。"



拜登在安卡拉有可能受到要求美国交出居伦的压力，但是他有可能重申白宫发言人欧内斯特周一所说的："是有一个条约，美国和土耳其之间的引渡条约已经有30年的历史了。"



欧内斯特说，美国司法部一些官员本周将前往土耳其与土耳其同僚会面，审议他们所搜集到的一些针对居伦的证据。他说，司法部将根据证据以及引渡条约规则作出决定。他坚称这不是总统的决定。



拜登和埃尔多安还有可能讨论联合打击伊斯兰国恐怖组织的问题。土耳其军队是北约的第二大常规队伍，土耳其也是美国领导的打击在伊拉克和叙利亚的伊斯兰国目标的一部分。近几个月来，土耳其经常成为伊斯兰国恐怖袭击的目标。（来源：美国媒体）