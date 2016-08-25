潘基文高度评价哈萨克斯坦建立无核世界的倡议

哈通社阿斯塔纳8月25日电 在塞梅核试验场关闭25周年之际，联合国秘书长潘基文发表讲话，高度评价哈萨克斯坦建立无核世界的倡议。联合国网站已刊登讲话全文。

潘基文指出，在哈萨克斯坦的倡议下，联合国大会于２００９年１２月通过决议，确定每年８月２９日为禁止核试验国际日。设立这个纪念日是对联合国、其会员国、政府间和非政府组织、学术机构、青年网络及媒体的激励，也是在宣传、教育和倡导必须将禁止核试验作为走向更安全的世界的可贵的一步。



潘基文说，8月29日，我们将迎来第七个禁止核试验国际日，世界各国将以不同的形式纪念一共进行过450次核试验的世界最大的核试验场之一塞梅核试验场关闭25周年。



潘基文表示，纪念这个日子非常重要，主要是让国际社会更加关注核试验的不良后果，并且让世界知道全面禁止核武器试验能够防止核武器的扩散和核武器的发展，这是无核世界的一个重要组成部分。



潘基文说，2010年，我曾访问过塞梅核试验场。这里曾经进行过450次核武器试验，其中包括历史上最大的几次试验。我会晤过核试验的受害者，这些试验对当地的原始环境和居民的生活造成了巨大破坏，其造成的有害遗留问题包括有毒地下水、癌症、出生缺陷和放射性尘埃等。我清楚地理解哈萨克斯坦公众对无核世界的向往和追求。



潘基文表示，纪念过去核试验受害者的最好办法就是防止任何未来的核试验。他指出《全面禁核试条约》是一个限制核武器发展的具有法律约束力的可核查的手段。他欢迎核武器国家自愿暂停进行核试验，但同时呼吁所有还未签署和批准《全面禁止核试验条约》的国家采取行动。（编译：金桥）