全球首批无人驾驶出租车在新加坡上路

哈通社阿斯塔纳8月25日电 据BBC报道，全球首批无人驾驶出租车周四（25日）在新加坡开始试运营，运营商是一家名为NuTonomy的无人驾驶汽车软件开发公司，正式商业运营将在2018年上线。

虽然这次测试规模不大，但凸现出全球开发自动驾驶车辆竞争的激烈程度。

目前，无人驾驶出租车仅在2.5平方英里范围内的商业和住宅区（称作"一北"）运营，该区域是一个主要以科技公司和生物技术公司为主的园区。



乘客上车和下车都将限制在特定的地点。此外，乘客必须得到nuTonomy 的邀请才能享受该项服务。



nuTonomy 称，已有数十名乘客报名参加其首次载客服务，该公司计划在未来数月内扩大到几千人。



该公司首席运营官Doug Parker称，无人驾驶出租车或将最终减少新加坡的汽车数量，从90万辆降至30万辆。



新加坡政府希望发展无人驾驶汽车，以便解决日益严重的城市交通拥堵问题。



值得一提的是，Uber也计划在本月晚些时候在美国匹兹堡上线类似的无人驾驶汽车测试计划，但nuTonomy的此次测试是自动驾驶车辆首次供公众使用。



nuTonomy是由两名麻省理工学院研究人员创立的。