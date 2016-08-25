里约奥运举重铜牌得主哈尔凯：稍事休息后将为东京奥运做准备

哈通社阿斯塔纳8月25日电 哈萨克斯坦奥林匹克委员会同文化和体育部联合主办的"与里约奥运获奖运动员见面会"在阿斯塔纳举行。里约奥运会男子举重铜牌得主法尔哈特•哈尔凯参加见面会并接受本社记者采访，内容如下：

记者：您好，哈尔凯先生，首先祝贺您在里约奥运会夺得了铜牌。这枚奖牌对您个人体育生涯的意义如何呢？



哈尔凯：我为参加此次奥运会做了很多准备，每天除了上、下午训练之外，晚上10点钟也会有训练。我们这样的坚持不屑，就是为了在奥运会能有所收获。而这枚铜牌毕竟是在奥运会获得的，因此不管对我个人还是对哈萨克斯坦举重代表队，甚至对国家奥林匹克代表队都具有重要意义。可以说，这是我们举重队共同刻苦训练的成果，也是我个人体育生涯的一个小高峰。



记者：您为此次奥运准备了多长时间呢，训练艰苦么？



哈尔凯：我为参加里约奥运会准备了将近四年时间。这个过程是极其漫长而枯燥的，包括平时每天的训练，按照指示合理饮食，保持自身体重，以及最终获得奥运会参赛资格等，这些都必须严格遵守教练安排。此外，长时间高强度的训练有时会让我在空闲时就想着躺在床上，其它什么都不想做，也不想动，但我们最终看到了其结果。



记者：您对哈萨克斯坦举重项目的发展及其未来有何看法呢？



哈尔凯：哈萨克斯坦举重项目的发展是突飞猛进的。目前，关注和喜爱这个项目的人越来越多，也有很多人选择这项体育运动。近年来，参加国际举重赛事的哈萨克斯坦运动员不断增多，而他们取得的成绩也在不断进步。



记者：就在里约奥运会前夕，我国四位伦敦奥运会举重冠军，包括伊利亚•伊林、祖尔菲亚•钦珊罗、玛娅•马内扎和斯维特拉娜•珀多别多娃因涉嫌服用兴奋剂被禁赛，并且因此失去了参加此次奥运会的资格，您对此有何看法呢？



哈尔凯：关于我国举重运动员涉嫌服用兴奋剂的事情我个人无权发表任何看法。我想，国家举重协会、体育部和其他相关部门将会对此进行妥善处理。我认为，奥运精神就是拒绝服用兴奋剂，公平竞争、全力以赴才是这一精神的真实体现。



记者：您会参加东京奥运会么？



哈尔凯：谈东京奥运会现在还为时尚早，但我会尽力做好各方面准备。从里约（奥运会）回来以后，我们将稍事休息，做好调整，这可能是1-2个月时间，然后再开始慢慢进入训练状态。



记者：您对取得奥运奖牌有何感想？



哈尔凯：我想借此机会感谢我的教练阿列克谢•尼，以及其他所有支持我的人。



记者：谢谢！