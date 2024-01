#Казахстан • 29.08.2016 🇰🇿 Астанадағы Италия Республикасының елшілігіне барып қайттым. Көңіл айту кітабындағы жазба 🇷🇺 Посетил посольство Итальянской Республики в Астане. Запись в Книге соболезнований 🇬🇧 Visited the Embassy of the Italian Republic in Astana. The note in the condolence book #Italy #italyearthquake

