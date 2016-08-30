阿尔法拉比国立大学校长：关闭塞梅核试验场是世界去核化史上的重要事件

哈通社阿斯塔纳8月30日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）8月29日，我国塞梅核试验场关闭整整25周年。阿尔法拉比国立大学校长哈勒姆哈伊尔•穆塔诺夫在接受本社记者专访时表示，这可谓是世界去核化历史上的重要事件。

记者：穆塔诺夫先生，您认为关闭塞梅核试验场的价值和历史意义何在呢？



穆塔诺夫：关闭塞梅核试验场是纳扎尔巴耶夫总统1991年签署通过的。这一举世瞩目的政治抉择为当时世界军事核领域的维稳进程起到了举足轻重的作用。美、法、英及中国等大国当时已开始对全球范围内的核试验发出禁令，这也促使全面禁止核试验条约的设立，加速了区域安全进程的建立。哈萨克斯坦作为开辟核裁军和防止核武器扩散领域的先驱，也成为了当时诸多国家效仿的对象。



塞梅核试验场的关闭和"内华达-塞梅"反核试验运动都将随着时间的推移，显示出其历史价值和意义。这个事件可以说是彻底改变了人们的社会认知，并且促使了世界政治地图上几股大国力量构成的演变。哈萨克斯坦关于建立无核武器世界共同宣言的倡议，是实现核裁军和防止核武器扩散领域相关工作的重要步伐。



记者：哈萨克斯坦在其外交政策中主张和平的原则日益得到强化，您能说说我国反核武领域的倡议有哪些么？



穆塔诺夫：我国反核武领域的倡议包括纳扎尔巴耶夫总统2012年8月29日提出的"ATOM"国际项目。该项目旨在整合世界反核武运动的力量，重新开启和平对话窗口，以确保全球范围内所有放射性材料得到应有的保护。另外，国际原子能机构在乌斯卡曼建立低浓缩铀银行，以及纳扎尔巴耶夫总统提出的建立无核化世界的倡议也是我国在这一领域做出的努力和贡献。