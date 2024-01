马西莫夫总理视察阿斯塔纳市警务部门

01.09.2016, Астана, #Казахстан 🇰🇿 Астанадағы жергілікті полиция қызметінің жұмысын тексеру. ІІМ-де қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуде жергілікті полицияның рөлін нығайту мәселесіне арналған кеңес. 🇷🇺 Инспекция работы местной полицейской службы в Астане. Совещание в МВД по укреплению роли местной полиции в обеспечении общественной безопасности и правопорядка. 🇬🇧 Inspection of the local police force in Astana. Meeting at the Ministry of Internal Affairs on strengthening the role of the local police in ensuring public safety and order.

