二十国集团领导人第十一次峰会在中国杭州开幕

哈通社杭州9月4日电 二十国集团领导人第十一次峰会（以下简称G20峰会）在中国杭州开幕。纳扎尔巴耶夫总统受邀出席，并将发表演讲。

杭州峰会主题确定为"构建创新、活力、联动、包容的世界经济"。第一次工作会议将讨论全球宏观经济局势以及刺激经济发展的可能性，包括实施结构性改革提升工业化水平以及推广创新技术。

5日将举行第二场工作会议，主题是"全球经济和金融管理"。会议将讨论加强全球金融机构、改革税收体系和银行管理机制。与会者还将讨论能源问题，保证发达国家和发展中国家拥有平等权利获取能源，提高经济使用能源的效率以及对再生能源和绿色基础设施项目的投资。



促进世界贸易增长、简化手续、减少海关负荷以及建立全球价值链并获得价值增值、实现2030年前的持续发展、应对恐怖组织威胁、中东和北非地区打击恐怖主义和极端主义方面的合作方案等也将是峰会讨论的主要方面。

G20峰会将持续两天，并将通过一份总结性声明。



除了二十国集团领导人之外，西班牙总理和新加坡总理作为永久嘉宾国代表出席峰会。哈萨克斯坦、埃及、泰国、老挝、塞内加尔和乍得等国家的领导人以及联合国、世界银行、世贸组织、国际货币基金组织、经济发展与合作组织、国际劳工组织和金融稳定委员会的负责人也受邀参加。（编译：金桥）