国安委：今后将依法没收涉恐入狱者私人财产

哈通社阿斯塔纳9月8日电 因涉及恐怖主义和极端主义相关罪名而被依法处以徒刑的人员，其财产今后将被充公。

这是哈萨克斯坦国家安全委员会副主席马拉特•阔勒卡巴耶夫在8日的马吉利斯（议会下院）会议上透露的。



据悉，在8日的马吉利斯会议上，会议就《就恐怖主义和极端主义问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案进行了讨论。



"根据法案，将对5部法典和19项法律进行修改。尤其是在刑法当中，针对涉及恐怖主义的惩罚条款将被进一步加重。此外，因极端主义和恐怖主义相关罪名而被惩处的相关人员，其个人财产将被依法予以登记和没收。鉴于我国社会正在面临愈加严重的恐怖主义威胁，这样的修订是十分必要的。"阔勒卡巴耶夫说。



据其透露，由于贩毒和非法枪支买卖正在成为恐怖主义组织主要的资金来源渠道，今后我国执法机关将加强针对这一领域的关注力度，并在刑法等相关法律中对此进行针对性修改。



"此外，此次补充修改法案将加大对收留未经合法登记之非法移民的户主，以及不合法的穿着安保机构制服的人员的惩处力度；国家将加强对枪支的监管力度，从事枪支运送、售卖的法人也将面临相比过去更加严格的监督。"他说。



据悉，根据新的法案，安保机构也将面临更加严格的法律法规监管。



安保机构从业人员准入标准将被提高，对涉及枪支、爆炸物相关活动的安保机构，内务部将负责与其对接并实施监管。



此外，涉及极端主义和恐怖主义的宗教团体和民间机构，将被依法禁止其活动。



值得一提的是，此次补充修改法案，是依照纳扎尔巴耶夫总统此前在哈萨克斯坦共和国安全会议例行会议上的指示制定的。（编译：木合塔尔·木拉提）