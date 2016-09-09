前驻华大使接受本社记者专访 赞中哈合作前景光明令人欣慰

哈通社阿斯塔纳9月8日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）不久前，受中国国家主席习近平邀请，纳扎尔巴耶夫总统访问中国并出席了于9月4日-5日在杭州举行的G20峰会。

在峰会第一次会议上，纳扎尔巴耶夫总统发表了讲话，就如何应对当前国际社会面临的各类问题谈了自己的观点。



哈萨克斯坦参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会主席伊克拉穆•阿德尔别科夫就此接受哈通社记者专访，并就当前哈萨克斯坦及纳扎尔巴耶夫总统在国际舞台上所发挥的影响、哈中关系发展等问题分享了看法。



记者：许多国际媒体都认为，哈萨克斯坦在国际舞台上的影响力逐年提升，您认为这与什么有关？



阿德尔别科夫：这是多种因素合力之下的结果。众所周知，哈萨克斯坦一直奉行着由纳扎尔巴耶夫总统所提倡的和平的、负责任的多边平衡外交政策，独立25年来，哈萨克斯坦同绝大多数的国家和国际组织建立了平等互信的外交关系。我们的国家，已经成为了国际核安全领域的领军者和多元文化、宗教平等交流的领导者。



我们正在以一个平等的身份，积极的参与到诸多国际问题的讨论当中，并为这些问题的解决建言献策，发挥着自身的积极作用。纳扎尔巴耶夫总统的《21世纪"无核化世界"宣言》便是这一事实的明证。



在国家形象、经济环境和民主体制的建设上，哈萨克斯坦同样取得了举世瞩目的成就。2050发展战略、五大改革目标、百步计划、光明大道等各项国家战略的提出和落实，吸引了国际资本的关注，并为哈萨克斯坦的发展带来了大量的外来投资。



但我们不能满足于这些已经实现的成就，国际形势始终瞬息万变，这也要求我们必须始终立足当下，积极地面对新的挑战。



受惠于纳扎尔巴耶夫总统的远见卓识，我们已经为自己打下了坚实的基础。哈萨克斯坦今年成功竞选联合国安理会非常任理事国一职，并将于明年举办阿斯塔纳世博会，此外今年11月，阿斯塔纳还将举办重要的国际峰会--阿斯塔纳和平峰会。这一切，都在不断地提升着哈萨克斯坦在国际政治舞台上的影响力。



记者：在杭州G20峰会上，纳扎尔巴耶夫总统提出了不少关于如何解决当前国际经济问题的建议。您认为，这些建议中最有可能被首先采纳和实施的是那一条？



阿德尔别科夫：我认为，总统的每一条建议，都值得各国元首思考和采纳。作为全球经济的主要核心力量，G20国家正在直面因经济停滞而出现的众多国际问题。



比方说，2015年，全球经济增长率仅有3%左右，是自2009年全球性经济危机之后的最低数据。这同中国等新兴经济体的内部因素，以及俄罗斯和巴西等国家经济的不景气也有关联。



英国公投脱欧、中国经济结构改革的持续、国际原材料市场的低迷、土耳其国内政治动荡、欧洲多国出现的恐怖袭击、中东和乌克兰难令人悲观的和平前景、俄罗斯与西方国家的纠葛，这些都为国际社会带来了各种各样无法掌控的风险和挑战。



此外，我们可以明显看到，诸如跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、跨大西洋贸易与投资伙伴协定（TTIP）和中国的"一带一路"等计划，正在形成一种区域性抱团的趋势。



正如总统在杭州所言，全球的发展，取决于今后国际社会的共同努力。将联合国经济及社会理事会升级为全球发展理事会的提议恰逢其时，它应担负起全球经济调节者的责任。除此之外，总统还建议令G-Global平台成为G20集团同发展中国家之间的对话机构。



记者：近几年来哈萨克斯坦同中国之间的合作正在不断加深，这具体受到了哪些因素的影响？



阿德尔别科夫：全球及中亚安全的新形态，地缘政治和地缘经济平衡的形成，均要求哈萨克斯坦以全新的眼光面对问题。与在军事、政治和经济上具有强力地位的中国开展更加积极的合作，是十分符合哈萨克斯坦国家利益的选择。



对于北京而言，哈萨克斯坦则同样是重要的政治经济伙伴和友善的邻居，作为连接中国与欧洲和中东的桥梁，中国同样对哈萨克斯坦充满了兴趣。



哈中两国之间建立的全面战略伙伴关系，可谓是两国之间历史性的成就。双方高度的政治互信，为诸多问题的顺利解决创造了巨大的便利。



纳扎尔巴耶夫总统近期对中国的成功访问，以及中方邀请总统出席G20峰会，都是这一成就的具体体现。



近些年来，阿斯塔纳与北京之间加深了在工业创新领域的合作。有两个最明显的数字，能够非常显眼的体现这一合作的深度：51个投资项目；260亿投资。



作为曾经的哈萨克斯坦驻华大使，两国之间越来越深的合作令我颇感欣慰。



记者：您如何评价"丝绸之路经济带"框架下哈中合作的未来？



阿德尔别科夫：我认为，这是充满光明与希望的未来。哈萨克斯坦是实现"丝绸之路经济带"这一长远规划的重要桥头堡，中国也希望能够同哈萨克斯坦在内的中亚国家保持友好的交流与合作，以保障其西部地区的发展，这符合两国的根本国家利益。



中方提出的"丝绸之路经济带"计划同我国的"光明大道"经济计划高度契合，两国也同样有着发展欧亚大陆桥的动力和愿景。



我认为，"丝绸之路经济带"是中国政府提出的一项具有远见卓识的计划，中国的参与，将对欧亚地缘经济产生非常积极地影响。



记者：感谢您接受采访！