为什么大脑忙起来人就容易饿？

大脑忙碌可能会导致身体饥饿。我们经常在集中进行脑力活动后寻找食物,比如备考或阅读报表。研究者猜测,高强度思考会耗尽脑部能量,而脑部存储养分的能力十分有限。所以,大脑感觉自己可能很快就需要更多热量来维持运转,显然会因此刺激身体产生饥饿感。尽管几乎没有进行体力运动或出现热量消耗,我们还是会吃东西。这个过程可以部分解释大学生中常见的体重增加现象。

前不久,亚拉巴马大学伯明翰分校(University of Alabama at Birmingham)的科学家们和另一个研究机构试验通过运动对抗学习后的暴饮暴食。这项研究由亚拉巴马大学伯明翰分校的运动生理学家加里·亨特(Gary Hunter)主持,本月发表在《体育医学与科学》(Medicine & Science in Sports & Exercise)上。亨特指出,剧烈活动会增加在血液中循环的血糖和乳酸盐含量--这是肌肉剧烈收缩的副作用--增加脑部的血流量。大脑以糖和乳酸盐为养料,所以研究者们想知道,锻炼中增加的养料丰富的血流量是否能给疲惫的大脑提供养分,从而减轻过度进食的冲动。



38名健康的大学生被邀请到亚拉巴马大学伯明翰分校的运动实验室,接受健康水平和代谢率检测,并报告自己最喜欢吃哪种披萨。之后,他们静坐35分钟,然后他们想吃多少披萨就供应多少,以确定自我放纵的基线。在后来的一个日子里,志愿者们返回这里,花费20分钟时间做从大学和研究生入学考试中挑选的题目。亨特说,这种方法已经在其他研究中被用于"引发精神疲劳和饥饿感"。接下来,其中一半学生静坐15分钟,然后进食披萨。剩下的志愿者用那15分钟时间在跑步机上做运动:快跑2分钟,然后走大约1分钟,重复5次。亨特说,这种短暂而高强度的运动应该能促进糖和乳酸盐释放到血流中。这些学生之后也被允许尽情食用披萨。总体来说,他们没有过量进食。实际上,研究者们计算出,这些锻炼者摄入的热量比在基线测试阶段大约少25卡路里。但是,那些没有锻炼的人大约多摄入了100卡路里。研究者们把跑步中耗费的热量计算在内后发现,那些学生实际上在脑力活动后比其他学生一共少摄入200卡路里。



这项研究当然具有局限性。"我们只研究了午餐,"亨特说。研究者不知道跑步者在晚餐时是否摄入了更多热量。他们也不知道其他哪些运动会收到和跑步一样的效果,不过亨特说,他们猜测,如果一项运动能让人出汗,那么它应该也能增加血糖和乳酸盐释放,给大脑提供养分,从而缓解饥饿感。(来源:纽约时报)