哈萨克斯坦新一届政府任命名单出炉

哈通社阿斯塔纳9月13日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统13日签署了《关于哈萨克斯坦共和国政府内阁任命》的总统令。

该任命正式对新政府总理、各部部长等职务进行了任命。



在该文件中，纳扎尔巴耶夫总统任命：



叶尔兰•阿比勒法伊兹吾勒•伊德里索夫为哈萨克斯坦共和国外交部长；



卡勒穆罕别特•努尔穆哈姆别特吾勒•卡斯莫夫为哈萨克斯坦共和内务部部长；



达吾然•埃斯科尔别克吾勒•阿巴耶夫为哈萨克斯坦共和国信息和通讯部部长；



叶尔兰•肯杰哈利吾勒•萨哈迪耶夫为哈萨克斯坦共和国教育和科学部长；



塔玛拉•波斯姆别克克兹•对山诺娃为哈萨克斯坦共和国卫生和社会发展部部长；



杰恩斯•马赫穆德吾勒•卡斯木别克为哈萨克斯坦共和国投资和发展部部长；



巴赫特•图尔勒汉吾勒•苏力坦诺夫为哈萨克斯坦共和国财政部长；



阿里斯坦别克•穆哈梅迪吾勒为哈萨克斯坦共和国文化和体育部部长；



库万德科•瓦里汗吾勒•毕申姆巴耶夫为哈萨克斯坦国家经济部部长；



哈纳特•阿勒达别尔艮吾勒•波兹姆巴耶夫为哈萨克斯坦共和国能源部部长。



（编译：木合塔尔·木拉提）