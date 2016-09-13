萨金塔耶夫主持召开新政府首次政府工作会议

哈通社阿斯塔纳9月13日电 13日，新任总理巴赫特詹•萨金塔耶夫主持召开新一届政府首次政府工作会议。

会上，萨金塔耶夫表示，新政府大部分人员构成依然维持了原有架构，这体现了总统的政府的高度信任。



"纳扎尔巴耶夫总统任命了新的政府各部门首脑。正如诸位所见，原有的政府架构和人员构成并没有发生非常巨大的变动，我们应该将之视为总统对政府所表现出的高度信任。"萨金塔耶夫说。



会上，萨金塔耶夫介绍了各部相关人士变动，并就政府各部门今后的工作进行了安排。



据悉，总理在会上宣布，至年底之前，各部部长将被暂时禁止离境。



"目前我们面临着相当繁重的工作，因此，除与总统共同出行的相关计划外，所有部长均需暂时搁置一切出访外国的出行计划。若相关出行极其重要，需向我申报，在获准之后方可出访。国内的行程，也必须提前报备。"萨金塔耶夫说。



萨金塔耶夫同时在会上强调，今后政府机关做出的相关决策，要尽可能通过浅显易懂的方式，及时向公众公布，确保全体公民都能够及时、准确、公开、透明的了解到政府部门的每一项政策及其目的。（编译：木合塔尔·木拉提）